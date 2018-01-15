Численность подразделения немецкого спецназа GSG-9 будет увеличена на треть из-за существующей в стране террористической угрозы. Об этом командир GSG-9 Жером Фукс заявил в интервью радио RBB.

Он также отметил, что в Берлине планируется создание второго места базирования подразделения, так как именно в столице необходимо иметь возможность экстренно реагировать на поступающие сообщения об угрозах.

«Если вспомнить похожие теракты в Европе, то выходит, что зачастую они совершались в столицах», — пояснил он.

В ноябре 2017 года сообщалось, что в ходе антитеррористической операции в Германии были задержаны шесть человек, они подозревались в связях с «Исламским государством»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.