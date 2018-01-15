В результате пожара на корабле-казино в США погибла женщина

Во Флориде в результате пожара на корабле, на борту которого располагалось казино, погибла 42-летняя женщина. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель компании Бет Файфер заявила, что сотрудники казино «глубоко опечалены» из-за смерти клиентки. A female passenger on a casino shuttle boat that was consumed by a huge fire off Florida's Gulf Coast has died. https://t.co/pUP70Rvx4g — The Associated Press (@AP) 15 января 2018 г. Отмечается, что в результате инцидента пострадали 15 пассажиров плавучего казино. Всего на корабле, по данным местных властей, находились 50 человек. Ранее сообщалось, что на судне-казино в порту Richey Canal в американском штате Флорида произошёл пожар.