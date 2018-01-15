В результате пожара на корабле-казино в США погибла женщина

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Во Флориде в результате пожара на корабле, на борту которого располагалось казино, погибла 42-летняя женщина. Об этом сообщает Associated Press.

Представитель компании Бет Файфер заявила, что сотрудники казино «глубоко опечалены» из-за смерти клиентки.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали 15 пассажиров плавучего казино.

Всего на корабле, по данным местных властей, находились 50 человек.

Ранее сообщалось, что на судне-казино в порту Richey Canal в американском штате Флорида произошёл пожар.

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