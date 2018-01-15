В результате пожара на корабле-казино в США погибла женщина
Во Флориде в результате пожара на корабле, на борту которого располагалось казино, погибла 42-летняя женщина. Об этом сообщает Associated Press.
Представитель компании Бет Файфер заявила, что сотрудники казино «глубоко опечалены» из-за смерти клиентки.
A female passenger on a casino shuttle boat that was consumed by a huge fire off Florida's Gulf Coast has died. https://t.co/pUP70Rvx4g— The Associated Press (@AP) 15 января 2018 г.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали 15 пассажиров плавучего казино.
Всего на корабле, по данным местных властей, находились 50 человек.
Ранее сообщалось, что на судне-казино в порту Richey Canal в американском штате Флорида произошёл пожар.
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