СМИ сообщили о падении ракеты в посольском квартале Кабула
В посольском квартале столицы Афганистана упала ракета, сообщает TOLO News.
Отмечается, что ракета упала рядом с посольством Канады.
#BREAKING - A rocket lands in 14th Street of Wazir Akbar Khan close to Canadian Embassy in Kabul's PD10. No Casualties reported, a spokesman for Interior Ministry Nusrat Rahimi confirms.— TOLOnews (@TOLOnews) 15 января 2018 г.
По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Ранее сообщалось, что двое полицейских погибли и ещё трое получили ранения на одной из военных баз в афганской провинции Гур в результате того, что их коллега открыл стрельбу.
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