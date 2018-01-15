СМИ сообщили о падении ракеты в посольском квартале Кабула

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В посольском квартале столицы Афганистана упала ракета, сообщает TOLO News.

Отмечается, что ракета упала рядом с посольством Канады.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее сообщалось, что двое полицейских погибли и ещё трое получили ранения на одной из военных баз в афганской провинции Гур в результате того, что их коллега открыл стрельбу.

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