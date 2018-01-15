СМИ сообщили о падении ракеты в посольском квартале Кабула

В посольском квартале столицы Афганистана упала ракета, сообщает TOLO News.

Отмечается, что ракета упала рядом с посольством Канады.

#BREAKING - A rocket lands in 14th Street of Wazir Akbar Khan close to Canadian Embassy in Kabul's PD10. No Casualties reported, a spokesman for Interior Ministry Nusrat Rahimi confirms. — TOLOnews (@TOLOnews) 15 января 2018 г.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее сообщалось, что двое полицейских погибли и ещё трое получили ранения на одной из военных баз в афганской провинции Гур в результате того, что их коллега открыл стрельбу.