СМИ: Полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на военной базе в Афганистане
Двое полицейских погибли, ещё трое получили ранения на одной из военных баз в афганской провинции Гур в результате того, что их коллега открыл стрельбу, сообщает Ariana News со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что злоумышленник, являющийся членом афганской общественной полиции, арестован.
Подробности произошедшего не сообщаются.
В декабре неизвестные вооружённые люди совершили нападение на тренировочный центр разведывательного управления Афганистана в Кабуле.
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