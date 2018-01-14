СМИ: Полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на военной базе в Афганистане

Двое полицейских погибли, ещё трое получили ранения на одной из военных баз в афганской провинции Гур в результате того, что их коллега открыл стрельбу, сообщает Ariana News со ссылкой на местные власти.