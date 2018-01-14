СМИ: Полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на военной базе в Афганистане

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Двое полицейских погибли, ещё трое получили ранения на одной из военных баз в афганской провинции Гур в результате того, что их коллега открыл стрельбу, сообщает Ariana News со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что злоумышленник, являющийся членом афганской общественной полиции, арестован.

Подробности произошедшего не сообщаются.

В декабре неизвестные вооружённые люди совершили нападение на тренировочный центр разведывательного управления Афганистана в Кабуле.

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