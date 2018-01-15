Эксперт прокомментировал намерение добиться от России выплат по облигациям царских времён

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал RT сообщения о том, что около 400 тыс. французов намерены добиться от России выплат по облигациям царских времён.

«Достаточно старая история, речь идёт ещё о царских долгах. Когда французы давали различным иностранцам, в том числе россиянам, ценные бумаги в долг. Займы были предоставлены французам от лица Российской империи. Тогда это, возможно, было связано с расходами на участие в боевых действиях в Первой мировой войне. Если перевести на сегодняшние деньги, то некоторые эксперты оценивают сумму в €320 млрд. Это условная цифра, очень сложно царские деньги и французские франки начала XX века перевести в современные евро. Не было чётких курсов пересчёта валют. Произошла революция в 1917 году, и советское правительство отказалось от различных царских долгов, назвав их грабительскими и империалистическими», — отметил Топорнин.

По словам эксперта, частично долги были выплачены, поэтому вряд ли французам удастся добиться положительного решения.

«Важно отметить, что в 1997 году у нас были по этому поводу переговоры с Францией, в рамках Парижского соглашения Россия согласилась выплатить порядка €330 млн. Наша страна считает, что вопрос закрыт. Французские держатели не считают вопрос решённым. Теперь они пытаются получить средства, но я сомневаюсь, что это так просто удастся сделать, потому что если мы заключили соответствующее соглашение, частично мы выплатили… У французской стороны другое мнение на этот счёт», — заключил Топорнин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что около 400 тыс. французов намерены добиться от России выплат по облигациям царских времён.