СМИ: Саудовская Аравия введёт электронные визы для туристов в 2018 году

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Саудовская Аравия впервые за долгое время начнёт выпуск туристических виз.

Как пишет Daily Sabah, таким образом власти хотят диверсифицировать экономику страны, которая сильно зависит от нефтедобывающей отрасли.

Предполагается выпуск электронных туристических виз.

Отмечается, что новым визовым режимом смогут воспользоваться граждане стран ЕС, Австралии, Брунея, Японии, Малайзии, Сингапура, ЮАР, Южной Кореи, Тайваня, США и других стран Америки.

Отмечается, что женщины младше 30 лет смогут посетить страну только в сопровождении мужчины. Также иностранцы по туристической визе не смогут посещать святые для мусульман места — Мекку и Медину.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии могут разрешить женщинам посещать страну без сопровождения мужчин.

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