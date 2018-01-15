СМИ: В Турции задержан готовивший теракт в Стамбуле боевик ИГ

Силы безопасности Турции задержали боевика террористической организации «Исламское государство»*, который планировал совершить теракт в Стамбуле.

Об этом информирует Hürriyet.

Отмечается, что боевик был задержан в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось, что в центральной части Турции задержан «министр сельского хозяйства» ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.