СМИ: В Турции задержан готовивший теракт в Стамбуле боевик ИГ
Силы безопасности Турции задержали боевика террористической организации «Исламское государство»*, который планировал совершить теракт в Стамбуле.
Об этом информирует Hürriyet.
Canlı bomba eylemi yapamadan yakalandı https://t.co/Qo8sqel30opic.twitter.com/GGVAq8zmix— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 15 января 2018 г.
Отмечается, что боевик был задержан в ходе спецоперации.
Ранее сообщалось, что в центральной части Турции задержан «министр сельского хозяйства» ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: