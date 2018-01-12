СМИ: В Турции задержан «министр сельского хозяйства» ИГ

Силы безопасности задержали в центральной части Турции «министра сельского хозяйства» террористической организации «Исламское государство»*.

Как информирует Dogan, в ходе спецоперации в городе Кайсери также были задержаны девять боевиков.

По данным агентства, задержанный «министр» отвечал в террористической организации за сферу сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в ходе операции в Стамбуле были задержаны 26 иностранных граждан, подозреваемых в связях с ИГ.

В августе 2017 года стало известно, что в Турции арестованы три «палача» ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.