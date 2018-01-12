СМИ: В Турции задержан «министр сельского хозяйства» ИГ
Как информирует Dogan, в ходе спецоперации в городе Кайсери также были задержаны девять боевиков.
DEAŞ'ın sözde 'Tarım Bakanı' Kayseri'de yakalandı https://t.co/x13pj9E9CHpic.twitter.com/Cj5XmU9ftF— Doğan Haber Ajansı (@dhainternet) 12 января 2018 г.
По данным агентства, задержанный «министр» отвечал в террористической организации за сферу сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что в ходе операции в Стамбуле были задержаны 26 иностранных граждан, подозреваемых в связях с ИГ.
В августе 2017 года стало известно, что в Турции арестованы три «палача» ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.