Источник: в Североморске четыре пассажира госпитализированы после ДТП с автобусом

В городе Североморске произошла авария с участием рейсового автобуса, госпитализированы четыре пассажира.

«По предварительной информации, в 12:15 мск в Североморске произошло ДТП с автобусом по маршруту №3, при экстренном торможении пострадали четыре человека», — приводит Интерфакс слова источника в экстренных службах.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Североморска.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.