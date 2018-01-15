Источник: в Североморске четыре пассажира госпитализированы после ДТП с автобусом

Короткая ссылка
В городе Североморске произошла авария с участием рейсового автобуса, госпитализированы четыре пассажира.

«По предварительной информации, в 12:15 мск в Североморске произошло ДТП с автобусом по маршруту №3, при экстренном торможении пострадали четыре человека», — приводит Интерфакс слова источника в экстренных службах.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Североморска.

Ранее URA.RU передавало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119