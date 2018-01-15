Лавров: заявления США по иранской ядерной сделке не добавляют оптимизма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявления США по иранской ядерной сделке не добавляют оптимизма и стабильности.

Об этом глава российского МИД сказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Последние заявления, нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, тоже не добавили оптимизма и стабильности», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если европейские союзники не изменят условия сделки.