Лавров: заявления США по иранской ядерной сделке не добавляют оптимизма

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявления США по иранской ядерной сделке не добавляют оптимизма и стабильности.

Об этом глава российского МИД сказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

«Последние заявления, нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, тоже не добавили оптимизма и стабильности», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если европейские союзники не изменят условия сделки.

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