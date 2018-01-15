В странах ЕС 9 мая может стать государственным праздником

В странах Европейского союза 9 мая может стать государственным праздником и соответственно выходным днём. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на резолюцию Европарламента.

По данным издания, за резолюцию по гражданским правам проголосовали 430 депутатов. В частности, в ней есть пункт с предложением сделать «9 мая общеевропейским праздником для укрепления чувства принадлежности к европейской семье».

«Теперь странам предстоит решить — следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днём. Этот день является не только Днём Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днём Победы», — заявил европарламентарий Томаш Здэховски.

Как отмечается, данный документ направлен Европейской комиссии, Совету ЕС, уполномоченному по правам человека Евросоюза, а также правительствам и национальным парламентам стран — членов объединения.