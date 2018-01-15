Пушков заявил о намерении США расчленить Сирию

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков полагает, что попытка США создать в Сирии так называемые силы безопасности имеет под собой цель раздробить страну.

«Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т.н. «силы безопасности» численностью до 30 тысяч человек — это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США — за единую Сирию. На деле — за раздробленную», — написал он в Twitter.

Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т.н. "силы безопасности" численностью до 30 тысяч человек - это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США - за единую Сирию. На деле - за раздробленную. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 января 2018 г.

Ранее стало известно, что международная коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал действия США в Сирии.