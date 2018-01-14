Премьер Венгрии раскритиковал одностороннюю политику ЕС в отношении России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Welt am Sonntag раскритиковал одностороннюю политику Европейского союза по отношению к России, а также отметил, что в блоке принято критиковать российские власти, чтобы считаться «хорошим европейцем».

«ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя. Венгрия имеет условное влияние — слово остаётся за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против России», — приводит слова политика ТАСС.

При этом Орбан отметил необходимость признать, что президент России Владимир Путин «вновь сделал свою страну сильной».

«Россия опять является одним из актёров в мировой политике. У Запада на первом месте свобода. В России речь идёт в первую очередь о том, чтобы держать сплочённым огромное государство, — а всё остальное придёт потом. ЕС, однако, не понимает Россию», — сказал Орбан.

Ранее Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов и беженцев.