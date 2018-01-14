СМИ: В Мексике мужчина напал на прихожан церкви
Мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков, напал с ножом на прихожан церкви в мексиканском городе Экатепек. Об этом сообщает El Pais.
Как отмечается, в результате инцидента один человек погиб, ещё четверо получили ранения.
По данным издания, пострадавшие были доставлены в больницу.
По уточнённым данным, полицейским удалось задержать преступника.
Ранее сообщалось, что в Новый год в нигерийском штате Риверс группа боевиков открыла огонь по людям, возвращавшимся из церкви.
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