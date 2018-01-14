СМИ: В Мексике мужчина напал на прихожан церкви

Мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков, напал с ножом на прихожан церкви в мексиканском городе Экатепек. Об этом сообщает El Pais.

Как отмечается, в результате инцидента один человек погиб, ещё четверо получили ранения. По данным издания, пострадавшие были доставлены в больницу. По уточнённым данным, полицейским удалось задержать преступника. Ранее сообщалось, что в Новый год в нигерийском штате Риверс группа боевиков открыла огонь по людям, возвращавшимся из церкви.