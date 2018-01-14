СМИ: В Мексике мужчина напал на прихожан церкви

Короткая ссылка
Мужчина, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков, напал с ножом на прихожан церкви в мексиканском городе Экатепек. Об этом сообщает El Pais.

Как отмечается, в результате инцидента один человек погиб, ещё четверо получили ранения.

По данным издания, пострадавшие были доставлены в больницу.

По уточнённым данным, полицейским удалось задержать преступника.

Ранее сообщалось, что в Новый год в нигерийском штате Риверс группа боевиков открыла огонь по людям, возвращавшимся из церкви.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119