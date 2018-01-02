СМИ: В Нигерии группа боевиков убила более 20 прихожан церкви
В Новый год в нигерийском штате Риверс группа боевиков открыла огонь по людям, возвращавшимся из церкви. Об этом сообщает Premium Times.
Отмечается, что в результате инцидента 21 человек погиб.
При этом пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.
В августе сообщалось, что сотрудники полиции Нигерии задержали подозреваемых, причастных к нападению на храм в штате Анамбра, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек.
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