СМИ: В Нигерии группа боевиков убила более 20 прихожан церкви

В Новый год в нигерийском штате Риверс группа боевиков открыла огонь по людям, возвращавшимся из церкви. Об этом сообщает Premium Times.

Отмечается, что в результате инцидента 21 человек погиб.

При этом пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.

В августе сообщалось, что сотрудники полиции Нигерии задержали подозреваемых, причастных к нападению на храм в штате Анамбра, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек.