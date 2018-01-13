СМИ: Турция перебросила военную технику к границе с Сирией после заявления Эрдогана

Турция направила колонну военной техники к границе с Сирией после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию в подконтрольных Отрядам народной самообороны сирийских курдов (YPG) регионах.