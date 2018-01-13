СМИ: Турция перебросила военную технику к границе с Сирией после заявления Эрдогана
Турция направила колонну военной техники к границе с Сирией после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию в подконтрольных Отрядам народной самообороны сирийских курдов (YPG) регионах.
По информации Anadolu, в провинцию Хатай на юге Турции переброшены, в частности, танки.
Как рассказал источник агентства, тяжёлая военная техника была направлена для усиления приграничного контингента.
Ранее Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в сирийских регионах Манбидж и Африн.
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