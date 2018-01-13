В США 28-летний мужчина подозревается в убийстве матери из-за сломанных наушников

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В США 28-летний житель штата Калифорния подозревается в убийстве своей матери из-за того, что якобы по её вине он сломал свои наушники. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на отчёт местной полиции.

Отмечается, что 68-летняя Лидия Николсон, услышав крики своего сына Мэтью, играющего в компьютерную игру, направилась в его комнату с целью проверить, всё ли в порядке.

После того как женщина вошла в помещение, между родственниками началась словесная перепалка, в ходе которой мужчина сломал свои наушники. 

Обвинив в произошедшем мать, он выстрелил ей в голову. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

В настоящее время Мэтью Николсон арестован, ведётся расследование обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции США задержали 16-летнего жителя штата Нью-Джерси по подозрению в убийстве трёх своих родственников, а также близкой знакомой семьи.

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