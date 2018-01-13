В США 28-летний мужчина подозревается в убийстве матери из-за сломанных наушников
Отмечается, что 68-летняя Лидия Николсон, услышав крики своего сына Мэтью, играющего в компьютерную игру, направилась в его комнату с целью проверить, всё ли в порядке.
Video-gamer, 28, kills mom after blaming her for broken headset, police say https://t.co/3bmgrb54cz— Fox News (@FoxNews) 13 января 2018 г.
После того как женщина вошла в помещение, между родственниками началась словесная перепалка, в ходе которой мужчина сломал свои наушники.
Обвинив в произошедшем мать, он выстрелил ей в голову. От полученных травм женщина скончалась в больнице.
В настоящее время Мэтью Николсон арестован, ведётся расследование обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции США задержали 16-летнего жителя штата Нью-Джерси по подозрению в убийстве трёх своих родственников, а также близкой знакомой семьи.