Пять человек погибли в результате крушения вертолёта в Аравийском море

По меньшей мере пять человек погибли при крушении вертолёта с индийскими нефтяниками в Аравийском море.

Об этом сообщает Indian Express.

Отмечается, что в ближайшее время число жертв может увеличиться, так как всего на борту в момент крушения находились семь человек: пять пассажиров и два пилота.

Пока что спасателям удалось обнаружить и достать из воды лишь пять тел, два человека числятся пропавшими без вести.

По данным издания, вертолёт перевозил сотрудников индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), которые направлялись на одну из нефтяных вышек в Аравийском море.

Спасатели обнаружили обломки вертолета в воде примерно в 50 километрах от Мумбаи.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения вертолёта в Канаде.