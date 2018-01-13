Пять человек погибли в результате крушения вертолёта в Аравийском море
Об этом сообщает Indian Express.
Отмечается, что в ближайшее время число жертв может увеличиться, так как всего на борту в момент крушения находились семь человек: пять пассажиров и два пилота.
Пока что спасателям удалось обнаружить и достать из воды лишь пять тел, два человека числятся пропавшими без вести.
По данным издания, вертолёт перевозил сотрудников индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), которые направлялись на одну из нефтяных вышек в Аравийском море.
Спасатели обнаружили обломки вертолета в воде примерно в 50 километрах от Мумбаи.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате крушения вертолёта в Канаде.