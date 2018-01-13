В Госдуме прокомментировали сообщения о планах США увеличить количество ядерного оружия
«Доктрина России носит оборонительный характер и составлена с учётом угроз, которые могут исходить извне. А вот сегодняшние действия США говорят о недружественных планах, вынашиваемых в отношении нашего государства и наших союзников. Америка пытается оправдать свою деятельность в части наращивания военного потенциала якобы угрозой со стороны России, что не соответствует действительности», — сказал он.
По словам Швыткина, США не оставляют попыток «взвинтить гонку вооружений, что вызывает сожаление».
«Мы не втягиваемся в гонку вооружений, не входим в соревнование, у кого его больше, а у кого меньше. Это не наша позиция, не наша политика. Россия исходит из паритета», — заключил депутат.
Ранее СМИ сообщили, что в проекте ядерной доктрины Вашингтона отмечается преимущество России перед США и их союзниками в производстве ядерного оружия.