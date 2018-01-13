СМИ: В Вашингтоне заявили о преимуществах России перед США в производстве ядерного оружия
Россия имеет значительные преимущества перед Соединёнными Штатами и их союзниками в производстве ядерного оружия, говорится в проекте ядерной доктрины Вашингтона, на который ссылается The Huffington Post.
«Россия располагает значительными преимуществами перед США и их союзниками в отношении производства ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», — говорится в тексте доктрины.
Также в документе отмечается, что Россия «создаёт разносторонний и современный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями».
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планируют увеличить количество ядерных боеприпасов.
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