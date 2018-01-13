СМИ: В Вашингтоне заявили о преимуществах России перед США в производстве ядерного оружия

Короткая ссылка
Россия имеет значительные преимущества перед Соединёнными Штатами и их союзниками в производстве ядерного оружия, говорится в проекте ядерной доктрины Вашингтона, на который ссылается The Huffington Post.

«Россия располагает значительными преимуществами перед США и их союзниками в отношении производства ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», — говорится в тексте доктрины.

Также в документе отмечается, что Россия «создаёт разносторонний и современный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планируют увеличить количество ядерных боеприпасов.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119