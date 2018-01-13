Восемь человек погибли в результате падения автобуса в пруд в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли в результате падения автобуса в пруд на юго-западе Индии.

Об этом сообщает Indian Express.

Отмечается, что в инциденте также пострадал один человек.

По данным издания, происшествие произошло утром в штате Карнатака.

В настоящий момент полиция пытается установить все обстоятельства аварии.

Ранее семь человек погибли при падении микроавтобуса в индийское ущелье.

6 сентября URA.RU передавало, что под Екатеринбургом в результате ДТП с автобусом один человек погиб, 13 пострадали.