Восемь человек погибли в результате падения автобуса в пруд в Индии
По меньшей мере восемь человек погибли в результате падения автобуса в пруд на юго-западе Индии.
Об этом сообщает Indian Express.
Отмечается, что в инциденте также пострадал один человек.
По данным издания, происшествие произошло утром в штате Карнатака.
В настоящий момент полиция пытается установить все обстоятельства аварии.
Ранее семь человек погибли при падении микроавтобуса в индийское ущелье.
6 сентября URA.RU передавало, что под Екатеринбургом в результате ДТП с автобусом один человек погиб, 13 пострадали.
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