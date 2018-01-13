Ассанж опубликовал новое загадочное сообщение
Пользователи Twitter пытаются понять, что может означать опубликованное в микроблоге сообщение главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Пост Ассанжа представляет собой шахматную комбинацию.
13 января 2018 г.
Сам редактор WikiLeaks никак не прокомментировал данную картинку.
Ранее пользователи пытались угадать, что означает сообщение Ассанжа в микроблоге, в котором был прописан 60-значный код и прикреплена ссылка на клип Paper Planes певицы M.I.A.
25 декабря появились сообщения, что аккаунт Ассанжа пропал из сети микроблогов Twitter.
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