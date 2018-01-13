Ассанж опубликовал новое загадочное сообщение

Короткая ссылка
Пользователи Twitter пытаются понять, что может означать опубликованное в микроблоге сообщение главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Пост Ассанжа представляет собой шахматную комбинацию.

Сам редактор WikiLeaks никак не прокомментировал данную картинку.

Ранее пользователи пытались угадать, что означает сообщение Ассанжа в микроблоге, в котором был прописан 60-значный код и прикреплена ссылка на клип Paper Planes певицы M.I.A.

25 декабря появились сообщения, что аккаунт Ассанжа пропал из сети микроблогов Twitter. 

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