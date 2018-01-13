Ассанж опубликовал новое загадочное сообщение

Пользователи Twitter пытаются понять, что может означать опубликованное в микроблоге сообщение главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Пост Ассанжа представляет собой шахматную комбинацию. pic.twitter.com/rKzcVhRkLh — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 13 января 2018 г. Сам редактор WikiLeaks никак не прокомментировал данную картинку. Ранее пользователи пытались угадать, что означает сообщение Ассанжа в микроблоге, в котором был прописан 60-значный код и прикреплена ссылка на клип Paper Planes певицы M.I.A. 25 декабря появились сообщения, что аккаунт Ассанжа пропал из сети микроблогов Twitter.