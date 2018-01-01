Пользователи Twitter пытаются расшифровать загадочное сообщение Ассанжа

Пользователи Twitter гадают, что может означать опубликованное в микроблоге сообщение главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Сообщение Ассанжа представляет собой 60-значный код и ссылку на клип Paper Planes певицы M.I.A.

Один из пользователей предположил, что Ассанж в настоящий момент находится в самолёте на пути в США.

Другие пользователи считают, что в твите зашифровано послание. Некоторые стали анализировать текст песни. Так, в ней есть слова «если схватишь на границе, достану визы на своё имя» и «у меня больше данных, чем у КГБ».

Журналисты RT сделали запрос в посольство Эквадора в Лондоне, чтобы прояснить ситуацию, однако ответа получено не было.

25 декабря появились сообщения, что аккаунт Ассанжа пропал из сети микроблогов Twitter.