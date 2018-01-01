Пользователи Twitter пытаются расшифровать загадочное сообщение Ассанжа
Сообщение Ассанжа представляет собой 60-значный код и ссылку на клип Paper Planes певицы M.I.A.
fb4e568623b5f8cf7e932e6ba7eddc0db9f42a712718f488bdc0bf880dd3 https://t.co/F0f5Gcsgeo— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 января 2018 г.
Один из пользователей предположил, что Ассанж в настоящий момент находится в самолёте на пути в США.
Другие пользователи считают, что в твите зашифровано послание. Некоторые стали анализировать текст песни. Так, в ней есть слова «если схватишь на границе, достану визы на своё имя» и «у меня больше данных, чем у КГБ».
Журналисты RT сделали запрос в посольство Эквадора в Лондоне, чтобы прояснить ситуацию, однако ответа получено не было.
25 декабря появились сообщения, что аккаунт Ассанжа пропал из сети микроблогов Twitter.