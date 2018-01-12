В США предъявили обвинения укравшему интимные фото звёзд хакеру

В США предъявили обвинения 26-летнему хакеру Джорджу Гарофано, который участвовал в кибератаке на звёзд Голливуда в 2014 году. Об этом сообщает Associated Press.

По данным следствия, мужчина посылал письма на почту якобы от компании Apple, чтобы взломать аккаунты звёзд в iCloud.

Адвокаты Гарофано заявили, что он «хороший человек», который просто воспользовался работой «более умелых хакеров» и в настоящее время сожалеет об этом.

В 2014 году хакеры похитили и выложили в интернет интимные фотографии знаменитостей, среди которых оказались актрисы Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, певица Селена Гомес и другие известные люди.

В октябре 2016 года стало известно, что американский хакер Райан Коллинз приговорён к 18 месяцам тюремного заключения за кражу личных фотографий звёзд.