В США предъявили обвинения укравшему интимные фото звёзд хакеру
По данным следствия, мужчина посылал письма на почту якобы от компании Apple, чтобы взломать аккаунты звёзд в iCloud.
Адвокаты Гарофано заявили, что он «хороший человек», который просто воспользовался работой «более умелых хакеров» и в настоящее время сожалеет об этом.
В 2014 году хакеры похитили и выложили в интернет интимные фотографии знаменитостей, среди которых оказались актрисы Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, певица Селена Гомес и другие известные люди.
В октябре 2016 года стало известно, что американский хакер Райан Коллинз приговорён к 18 месяцам тюремного заключения за кражу личных фотографий звёзд.