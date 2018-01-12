Губернатор Хомса рассказал о визите заместителя Генсека ООН

Губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази рассказал о визите заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока, сообщает ФАН.

«Мы ожидаем большего внимания к оказанию помощи беженцам, которые вернулись в свои дома в городах и деревнях», — заявил губернатор.

По его словам, на самом деле большую часть помощи во всех сферах предоставляет государство, а помощь от ООН дополнительная, и её доля не превышает 20%.

Кроме того, Барази рассказал, что 30% районов Хомса серьёзно пострадали.

«Мы начали оценивать масштаб разрушений. У правительства есть план по реконструкции, будет произведена и некоторая перепланировка, чтобы отстроить красивый город», — отметил губернатор.

Отвечая на вопрос, может ли приезд Лоукока повлиять на политику Запада в отношении Сирии, Барази сказал, что визит представителей ООН предназначен лишь для оценки действий международных организаций в сфере предоставления гумпомощи.

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