Заместитель Генсека ООН посетит Сирию

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Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок посетит с 9 по 12 января Сирию. Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Он (Лоукок. — RT) планирует встретиться с представителями правительства Сирии и сделать выводы о влиянии вооружённого конфликта на мирных граждан», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что МИД Сирии направил письмо Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом осудить бомбардировки мирных граждан в провинции Дейр эз-Зор, проводимые международной коалицией во главе с США.

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