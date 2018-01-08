Заместитель Генсека ООН посетит Сирию

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок посетит с 9 по 12 января Сирию. Об этом сообщил официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

«Он (Лоукок. — RT) планирует встретиться с представителями правительства Сирии и сделать выводы о влиянии вооружённого конфликта на мирных граждан», — приводит РИА Новости его слова. Ранее сообщалось, что МИД Сирии направил письмо Генсеку ООН Антониу Гутеррешу с призывом осудить бомбардировки мирных граждан в провинции Дейр эз-Зор, проводимые международной коалицией во главе с США.