Глава разведки Дании предупредил об угрозе организованных «Аль-Каидой» терактов в Европе
По его словам, уровень террористической угрозы в Дании остаётся «значительным», а главную опасность представляет воинствующий исламизм.
При этом он отметил, что доступ боевиков в Европу «ограничен» благодаря усиленным мерам безопасности, в частности пограничному контролю в ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об освобождении международной коалицией от боевиков ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.