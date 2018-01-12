Глава разведки Дании предупредил об угрозе организованных «Аль-Каидой» терактов в Европе

Боевики группировки «Аль-Каида»* на фоне ослабления «Исламского государства»** всё ещё стремятся атаковать западные страны. Об этом сообщает AP со ссылкой на главу Службы безопасности и разведки Дании Финна Андерсена.

По его словам, уровень террористической угрозы в Дании остаётся «значительным», а главную опасность представляет воинствующий исламизм.

При этом он отметил, что доступ боевиков в Европу «ограничен» благодаря усиленным мерам безопасности, в частности пограничному контролю в ЕС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об освобождении международной коалицией от боевиков ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.