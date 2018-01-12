Захарова прокомментировала рекомендации Госдепа не ездить в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Госдепартамента США включить Россию в список стран, посещение которых «серьёзно угрожает безопасности американских туристов».

«Эти рекомендации, которые были опубликованы 10 января, вызывают крайнее недоумение. В них Россия фигурирует как страна, куда лучше не ездить, поскольку там серьёзные риски в плане безопасности, а ситуация может измениться в любое время», — сказала Захарова.

По её словам, возможная цель данного заявления — «придать очередной новый виток антироссийской истерике в США, культивировать настоящий... животный страх у американцев перед Россией».

При этом она отметила, что такие страны, как Великобритания, Франция, Испания, Бельгия, где произошли «страшные, массовые и менее массовые, но от этого не менее страшные теракты», Госдеп отнёс к более безопасным.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов оценил в разговоре с ФАН решение Госдепартамента США включить Россию в список стран, посещение которых «серьёзно угрожает безопасности американских туристов».

10 января Госдеп включил Россию в группу стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью.