Трамп раскритиковал публикацию показаний главы Fusion GPS по «досье» на него

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал действия сенатора Дайан Файнстайн, которая опубликовала показания Гленна Симпсона — главы американской компании Fusion GPS, занимавшейся сбором досье на американского лидера.

«Демократ Дайан Файнстайн не должна была публиковать тайные показания перед без разрешения. Это очень неуважительно к комитету и, возможно, нарушает закон», — написал Трамп в Twitter.

Democrat Dianne Feinstein should never have released secret committee testimony to the public without authorization. Very disrespectful to committee members and possibly illegal. She blamed her poor decision on the fact she had a cold - a first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.

Ранее Файнстайн опубликовала показания главы американской компании Fusion GPS по делу о «российском вмешательстве» и «досье» Трампа.