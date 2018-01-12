Трамп раскритиковал публикацию показаний главы Fusion GPS по «досье» на него

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп раскритиковал действия сенатора Дайан Файнстайн, которая опубликовала показания Гленна Симпсона — главы американской компании Fusion GPS, занимавшейся сбором досье на американского лидера.

«Демократ Дайан Файнстайн не должна была публиковать тайные показания перед без разрешения. Это очень неуважительно к комитету и, возможно, нарушает закон», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Файнстайн опубликовала показания главы американской компании Fusion GPS по делу о «российском вмешательстве» и «досье» Трампа.

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