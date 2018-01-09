В США опубликовали показания главы Fusion GPS по делу о «досье» на Трампа

Сенатор-демократ от штата Калифорния Дайан Файнстайн опубликовала показания Гленна Симпсона — главы американской компании Fusion GPS, которая занималась сбором досье на американского лидера Дональда Трампа.

«Американцы заслуживают возможность узнать, что он (Симпсон. — RT) сказал, а также сделать самостоятельные суждения. Инсинуации и дезинформация о стенограмме являются частью глубоко тревожащих усилий по подрыву расследования потенциального сговора и воспрепятствования правосудию. Единственный способ прояснить ситуацию — опубликовать стенограмму», — говорится в заявлении сенатора.

При этом объём текста показаний Симпсона превышает 300 страниц.

В октябре комитет по разведке конгресса США получил доступ к банковским документам компании Fusion GPS, которая занималась сбором досье на Трампа.

Также Дональд Трамп раскритиковал ФБР, которое «не в состоянии подтвердить российское досье» на президента.