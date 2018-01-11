В пригороде Дамаска обстреляли сирийских военных
Генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) заявил, что вооружённая оппозиция и боевики обстреляли сирийских военных в зоне деэскалации в пригороде Дамаска Восточная Гута.
«Между тем в зоне деэскалации Восточная Гута боевиками вооружённых формирований оппозиции и террористических группировок из миномётов обстреляны позиции сирийской республиканской гвардии в районе Мухайям аль-Вафедин. Ответный огонь не открывался», — приводит РИА Новости слова Евтушенко.
Он добавил, что в течение суток ЦПВС фиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб и в городе Дамаске.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела в Дамаске пострадали более 20 человек.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: