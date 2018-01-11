В пригороде Дамаска обстреляли сирийских военных

Генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) заявил, что вооружённая оппозиция и боевики обстреляли сирийских военных в зоне деэскалации в пригороде Дамаска Восточная Гута.

«Между тем в зоне деэскалации Восточная Гута боевиками вооружённых формирований оппозиции и террористических группировок из миномётов обстреляны позиции сирийской республиканской гвардии в районе Мухайям аль-Вафедин. Ответный огонь не открывался», — приводит РИА Новости слова Евтушенко.

Он добавил, что в течение суток ЦПВС фиксировал отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб и в городе Дамаске.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в Дамаске пострадали более 20 человек.