СМИ: В Дамаске задержали автобус с оружием и взрывчаткой для террористов

В Дамаске задержали пассажирский автобус с оружием и взрывчаткой, направлявшийся в район лагеря беженцев «Аль-Ярмук», который оккупирован боевиками различных террористических группировок. Об этом сообщает ФАН.

Как рассказал источник в сирийской службе безопасности, при обыске были найдены тайники с боеприпасами, взрывоопасными материалами, стрелковым оружием, оружейными патронами, а также мини-беспилотники.

Водитель автобуса арестован. Он заявил, что конфискованные боеприпасы предназначались для террористических групп в лагере «Аль-Ярмук».

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