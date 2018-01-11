СМИ: В Дамаске задержали автобус с оружием и взрывчаткой для террористов

Короткая ссылка
В Дамаске задержали пассажирский автобус с оружием и взрывчаткой, направлявшийся в район лагеря беженцев «Аль-Ярмук», который оккупирован боевиками различных террористических группировок. Об этом сообщает ФАН.

Как рассказал источник в сирийской службе безопасности, при обыске были найдены тайники с боеприпасами, взрывоопасными материалами, стрелковым оружием, оружейными патронами, а также мини-беспилотники.

Водитель автобуса арестован. Он заявил, что конфискованные боеприпасы предназначались для террористических групп в лагере «Аль-Ярмук».

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119