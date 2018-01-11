В МИД считают заявления США о борьбе с террористами в Сирии малоубедительными

Заявления США о том, что американские военные находятся на территории Сирии для борьбы с боевиками террористических групп, малоубедительны и не выдерживают никакой критики. Об этом заявили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что территория вокруг сирийского района Эт-Танф на юге страны де-факто оккупирована военными США, туда не допускаются сирийская армия и представители властей страны.

«В указанный район не допускаются подразделения сирийской армии и представители законных властей САР. В американских опорных пунктах продолжается подготовка боевиков сирийских незаконных вооружённых формирований», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, в ведомстве назвали недопустимыми попытки Вашингтона оправдать применение силы против суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирии.

«Уверения США в том, что их военные якобы находятся на сирийской земле для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики. Требуем снятия любых ограничений на доступ конвоев с продуктами питания и медикаментами, повышения прозрачности проводимых гуманитарных акций», —добавили в министерстве.

Ранее в Госдепе заявили, что США и коалиция продолжат бороться с ИГ в Сирии.