Трамп призвал конгресс продлить программу слежки за иностранцами

Американский президент Дональд Трамп призвал конгресс продлить срок действия программы по ведению прослушки иностранцев и заверил, что случайной слежки за американцами при этом не будет.

«Я лично после того, как занял свой пост, распорядился исправить процесс раскрытия (личностей американцев, случайно попавших в базы данных слежки. — RT). Нынешнее голосование касается иностранной слежки за иностранными плохими парнями на иностранной территории. Нам это необходимо! Давайте быть умными!» — написал глава государства в Twitter.

With that being said, I have personally directed the fix to the unmasking process since taking office and today’s vote is about foreign surveillance of foreign bad guys on foreign land. We need it! Get smart! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2018 г.

Палата представителей конгресса в четверг, 11 января, проголосует по законопроекту о продлении программ слежки за иностранцами.

О существовании программ слежки за жителями других стран стало известно после публикации документов, предоставленных экс-сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом.

Ранее Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки.