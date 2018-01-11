Трамп призвал конгресс продлить программу слежки за иностранцами

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Американский президент Дональд Трамп призвал конгресс продлить срок действия программы по ведению прослушки иностранцев и заверил, что случайной слежки за американцами при этом не будет.

«Я лично после того, как занял свой пост, распорядился исправить процесс раскрытия (личностей американцев, случайно попавших в базы данных слежки. — RT). Нынешнее голосование касается иностранной слежки за иностранными плохими парнями на иностранной территории. Нам это необходимо! Давайте быть умными!» — написал глава государства в Twitter.

Палата представителей конгресса в четверг, 11 января, проголосует по законопроекту о продлении программ слежки за иностранцами.

О существовании программ слежки за жителями других стран стало известно после публикации документов, предоставленных экс-сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом.

Ранее Сноуден представил мобильное приложение для защиты от слежки.

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