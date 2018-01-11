СМИ сообщили о перехвате силами ПРО Саудовской Аравии баллистической ракеты

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Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отмечается, инцидент произошёл в районе города Наджран на юго-западе страны.

Ранее коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что перехватила баллистическую ракету, которая была запущена йеменскими повстанцами-хуситами.

30 ноября силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии также перехватили баллистическую ракету в юго-западной части страны рядом с городом Хамис-Мушайт.

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