СМИ сообщили о перехвате силами ПРО Саудовской Аравии баллистической ракеты
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету. Об этом сообщает Al Jazeera.
Как отмечается, инцидент произошёл в районе города Наджран на юго-западе страны.
Ранее коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что перехватила баллистическую ракету, которая была запущена йеменскими повстанцами-хуситами.
30 ноября силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии также перехватили баллистическую ракету в юго-западной части страны рядом с городом Хамис-Мушайт.
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