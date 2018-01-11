Экс-партнёр Дурова рассказал о перспективах развития криптовалюты Gram

Бывший партнёр Павла Дурова по работе над соцсетью «ВКонтакте» Антон Розенберг в интервью RT рассказал о перспективах развития криптовалюты Gram, разрабатываемой создателем Telegram, и прокомментировал возможность её конкуренции с платёжными системами Visa и Mastercard.

«Речь идёт не столько о создании аналога традиционных платёжных систем, сколько о создании новой криптовалюты. Если заявленное удастся реализовать технически, следующей задачей будет убедить всех пользователей мессенджера начать ей пользоваться. Павел Дуров в 2010 году уже пробовал сделать свою валюту, «рубли ВКонтакте», но тогда её популярность не превысила уровня в 1%. Если удастся решить эту задачу, новой валюте придётся конкурировать с другими криптовалютами, такими как биткоин и эфир», — рассказал Розенберг.

Он отметил, что сам «Telegram не децентрализован и зависит от властей, в первую очередь, ЕС и США».

«И я думаю, что ни одно из государств не захочет видеть конкурента своему Центробанку», — добавил он.

Розенберг отметил, что о спросе на «граммы» говорить пока рано.

«Что касается ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов. — RT), там нет заявленного hard cap'а (максимальное количество средств, которые будут собраны в процессе краудфандинга. — RT). Цена токенов растёт экспоненциально, хотя и с очень маленьким основанием, так что это сделано скорее для создания психологического ощущения ажиотажа. Продавать будут столько, сколько будут покупать. Но на закрытой продаже перед ICO, думаю, соберут сотни миллионов», — добавил Розенберг.

Подробнее — в полной версии интервью.