Эксперт прокомментировал предложение Германии о поэтапной отмене антироссийских санкций

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв прокомментировал RT заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля, который предложил поэтапную отмену европейских санкций, введённых в отношении России.

«Европейские политики заявляют о неэффективности так называемых санкций — мер экономической войны, потому что они действительно неэффективны в том качестве, в котором они существуют для Европы. Надо чётко понимать значение этих мер для США и значение для Европы. Для стран ЕС санкции были способом надавить на Россию для достижения своих политических целей вокруг Украины. Для США эти меры — инструмент глобальной конкуренции не только с Россией, но и с ЕС. США не беспокоятся о судьбе Украины, Европы — их ставки совершенно другие. После принятия летом прошлого года конгрессом США нового закона о возможных мерах в отношении россиян между США и ЕС началась увлекательная дипломатическая борьба, чтобы в результате их мер не пострадали европейские компании и важные отношения с Россией в области энергетики», — пояснил Бордачёв.

По словам эксперта, такие заявления не стоит расценивать как непосредственный переход к отмене антироссийских санкций.

«Я не думаю, что европейские страны готовы будут идти на серьёзный конфликт с США и подрыв трансатлантической солидарности, поэтому думаю, что, скорее всего, разговорами ограничится», — заключил Бордачёв.

Ранее Габриэль предложил поэтапную отмену европейских санкций, которые были введены против России.

Министр также назвал «оторванной от реальности» идею полной отмены санкций только при условии стопроцентного выполнения Минских соглашений.