Симоньян рассказала о «новой британской традиции» предостерегать от общения с RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова британского парламентария Тома Брейка, который в ходе заседания палаты общин в поздравлении к новому парламентскому секретарю высказал идею запретить депутатам принимать участие в передачах RT и Sputnik.

«По новой британской традиции, поздравляя депутата с назначением, необходимо предостеречь его от общения с RT», — сказала Симоньян.

10 января на заседании палаты общин британский парламентарий Том Брейк поздравил Хлою Смит с назначением на пост парламентского секретаря.

«Добро пожаловать, госпожа Смит. Поздравляю вас с назначением. Я считаю, что, если мы хотим ограничить иностранное влияние на наши демократические процессы, было бы неплохо запретить депутатам парламента принимать участие в передачах RT и Sputnik, притом что они ещё и получают за это деньги. Согласны ли вы с такой точкой зрения?» — сказал Брейк, обращаясь к ней.

Смит не стала прямо отвечать на его вопрос.

«Данный вопрос напомнил мне, что в парламенте действительно есть депутаты, разделяющие указанную точку зрения. Однако, как мне кажется, будет более уместно, если мы вспомним слова, которые по этому поводу сказала госпожа премьер-министр в своей речи в Мэншн Хауз. Она сказала, что нам нужно чётко понимать, к чему Россия стремится, и защищать Великобританию от её посягательств», — заявила она.

В октябре министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев, назвал «позором» тот факт, что члены Лейбористской партии готовы выступать на телеканале RT.