В Кремле рассказали о контактах России, Турции и Ирана по Сирии

Контакты России, Турции и Ирана необходимы для процесса реализации договорённостей о зонах деэскалации в Сирии, диалог будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Процесс реализации договорённости о зонах деэскалации и выход на процесс политического урегулирования, в частности подготовка национального конгресса в Сочи, требуют постоянных контактов на различных уровнях — на экспертном, на высоком, на ином», — отметил Песков.

По его словам, подобные контакты «осуществляются, и, конечно, такой тесный диалог будет продолжаться».

Таким образом Песков прокомментировал сообщения о том, что турецкая сторона вызвала послов Ирана и России в связи с ситуацией в Сирии.

Ранее в СМИ появилась информация, что МИД Турции вызвал послов Ирана и России.