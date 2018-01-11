В Кремле рассказали о контактах России, Турции и Ирана по Сирии
«Процесс реализации договорённости о зонах деэскалации и выход на процесс политического урегулирования, в частности подготовка национального конгресса в Сочи, требуют постоянных контактов на различных уровнях — на экспертном, на высоком, на ином», — отметил Песков.
По его словам, подобные контакты «осуществляются, и, конечно, такой тесный диалог будет продолжаться».
Таким образом Песков прокомментировал сообщения о том, что турецкая сторона вызвала послов Ирана и России в связи с ситуацией в Сирии.
Ранее в СМИ появилась информация, что МИД Турции вызвал послов Ирана и России.