СМИ: Послов России и Ирана вызвали в МИД Турции в связи с ситуацией в Сирии

Министерство иностранных дел Турции вызвало послов Ирана и России в связи с ситуацией в Сирии.

Об этом пишет газета Daily Sabah со ссылкой на турецкое ведомство.

Отмечается, что дипломаты вызваны в министерство из-за, как заявляют в Турции, нарушений сирийской армией в зонах деэскалации.

В посольстве России в Турции не стали комментировать данную информацию.

«Я видела эти сообщения. Посольство не комментирует эту информацию», — цитирует РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Ирину Касимову.

Ранее стало известно, что Иран, Турция и Россия обратились к сирийскому правительству и к Службе ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) с предложением создать международную группу по разминированию страны.