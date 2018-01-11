Симоньян о докладе об «атаках России на демократию» в США и Европе: унылый ученический реферат

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад американских сенаторов-демократов об «атаках России на демократию» в США и Европе.

«Унылый ученический реферат о том, как мы атаковали демократию во всех странах сразу. Скучно, май френдз. Разбудите меня через пять лет, когда они ничего не найдут и нехотя признают, что никакого российского вмешательства не было», — сказала Симоньян.

В 200-страничном докладе об «атаках России на демократию» в США и Европе утверждается, что 45-й президент Соединённых Штатов закрывает глаза на то, что Россия представляет угрозу демократическим процессам во всем мире. Сенаторы упоминают о «вмешательстве» Кремля в выборы президента США наряду с нападением на Пёрл-Харбор и терактами 11 сентября.

Подробнее — в материале RT.