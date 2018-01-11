В СК прокомментировали версию Польши о причинах крушения Ту-154 под Смоленском

В Следственном комитете России заявили, что версия взрыва на борту Ту-154 в 2010 году ранее была проверена и своего подтверждения не нашла.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолёта Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит», — сказала представитель ведомства.

Она отметила, что версия о взрыве на борту самолёта была проверена в числе первоочерёдных.

По её словам, к аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT заявил, что выводы польской комиссии по расследованию катастрофы президентского авиалайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году вызывают сомнения.

10 января стало известно, что комиссия Минобороны Польши приняла заключение международного эксперта о том, что на борту Ту-154 произошло несколько взрывов.