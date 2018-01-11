В Госдуме прокомментировали основную версию Польши о крушении Ту-154 под Смоленском

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT заявил, что выводы польской комиссии по расследованию катастрофы президентского авиалайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году вызывают сомнения.

«Расследование каждого авиационного происшествия — сложная и кропотливая задача, которая состоит из большого количества всевозможных аспектов… Такие работы уже делали с привлечением международных специалистов, а не то что какая-то отдельно взятая структура производила анализы и никто не участвовал в этом. Поэтому подобным выводам по прошествии такого количества времени я бы не доверял», — сказал он.

При этом Чепа добавил, что за повторным расследованием трагедии могут стоять политические интересы.

«Это попытка разыграть политическую карту, в связи с чем находятся всевозможные предлоги», — заключил депутат.

Ранее комиссия Минобороны Польши приняла заключение международного эксперта о том, что на борту Ту-154 произошло несколько взрывов.

В августе Следственный комитет России заявил, что никаких признаков воздействия на самолёт взрывчатых веществ не обнаружено.