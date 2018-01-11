СМИ: Власти Великобритании отказались предоставить Ассанжу дипстатус

Власти Великобритании отказались предоставить главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу дипломатический статус. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел страны.

По данным издания, британский МИД отказал посольству Эквадора в предоставлении Ассанжу дипломатического статуса как меры, которая могла бы поспособствовать урегулированию ситуации, в которой оказался главред WikiLeaks.

Отмечается, что в случае присвоения ему дипломатического статуса Ассанж мог бы получить иммунитет и покинуть посольство Эквадора, а также Великобританию, избежав ареста.

«Правительство Эквадора в недавнем времени направило запрос на предоставление дипломатического статуса для господина Ассанжа здесь, в Великобритании. Соединённое Королевство не одобрило данный запрос и не проводит переговоры по данному вопросу», — заявил собеседник издания.

Он также добавил, что для разрешения существующей проблемы Ассанжу необходимо покинуть посольство латиноамериканской страны и предстать перед судом.

10 января стало известно, что Ассанж в декабре 2017 года получил документ, который даёт ему право претендовать на гражданство Эквадора.