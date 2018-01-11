В Калифорнии полиция проверяет информацию о стрельбе в местном университете

В американском штате Калифорния полиция получила сообщение о стрельбе на территории университета Сан-Бернардино.

Об этом сообщается на странице учебного заведения в Twitter.

Руководство университета призвало учащихся и персонал укрыться в безопасном месте на время расследования происшествия.

«Ведётся расследование стрельбы. Оставайтесь в укрытии, не пытайтесь покинуть кампус», — говорится в заявлении.

Investigation into shots fired is ongoing. Remain sheltered in place. Do not attempt to leave campus. More information to follow. — CSUSB News (@CSUSBNews) 11 января 2018 г.

Ранее в американском штате Колорадо заблокировали Капитолий из-за сообщений о стрельбе.