В Калифорнии полиция проверяет информацию о стрельбе в местном университете

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В американском штате Калифорния полиция получила сообщение о стрельбе на территории университета Сан-Бернардино.

Об этом сообщается на странице учебного заведения в Twitter.

Руководство университета призвало учащихся и персонал укрыться в безопасном месте на время расследования происшествия.

«Ведётся расследование стрельбы. Оставайтесь в укрытии, не пытайтесь покинуть кампус», — говорится в заявлении.

Ранее в американском штате Колорадо заблокировали Капитолий из-за сообщений о стрельбе.

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