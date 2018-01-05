В американском штате Колорадо заблокировали Капитолий из-за сообщений о стрельбе
В Денвере, штат Колорадо, был заблокирован Капитолий, так как в полицию поступило сообщение о стрельбе возле него.
Об этом сообщает CBS.
На место происшествия выехали усиленные наряды полиции и спецназ. Правоохранители призвали людей избегать данного района.
Позднее приказ о блокировке был отменён, и в настоящее время Капитолий вновь открыт.
Полиция продолжает расследование инцидента.
Ранее в американском городе Гаррисберг мужчина ранил полицейского возле местного Капитолия.
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