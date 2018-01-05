В американском штате Колорадо заблокировали Капитолий из-за сообщений о стрельбе

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В Денвере, штат Колорадо, был заблокирован Капитолий, так как в полицию поступило сообщение о стрельбе возле него.

Об этом сообщает CBS.

На место происшествия выехали усиленные наряды полиции и спецназ. Правоохранители призвали людей избегать данного района.

Позднее приказ о блокировке был отменён, и в настоящее время Капитолий вновь открыт.

Полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее в американском городе Гаррисберг мужчина ранил полицейского возле местного Капитолия.

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