Трамп выступил за сотрудничество с Россией

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Президент США Дональд Трамп считает, что с Россией намного выгоднее сотрудничать, чем враждовать. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

«Полагаю, что лучше сотрудничать с Россией. Это намного лучше, когда приходится иметь дело с Северной Кореей», — сказал Трамп, подчеркнув, что эту проблему надо было решить много лет назад.

По его словам, президенту России Владимиру Путину может не нравиться его политика, поскольку он выступает за «сильную армию, за большое количество энергии».

«Гораздо лучше работать с другими странами, будь это Китай, Россия, Индия или другие страны по всему миру. Это хорошо, а не плохо», — заключил американский лидер.

Он также в очередной раз отметил, что между ним, его кампанией и Россией не было сговора.

Ранее сообщалось, что юристы Трампа обсуждают возможность допроса президента по делу о «связях» с Россией.

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