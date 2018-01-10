Посол: отношения КНДР и Южной Кореи — вопрос внутри одной нации

Все вопросы между КНДР и Южной Кореей должны решать только представители двух стран. Об этом заявил северокорейский посол в России Ким Хен Джун.

«Отношения между Севером и Югом — это вопрос внутри одной нации, и хозяевами данного вопроса являются сами корейцы», — цитирует ТАСС дипломата.

По словам посла, никогда нельзя забывать, что «все вопросы надо решать внутри нации».

Ранее Ким Хен Джун заявил, что важной задачей в 2018 году является улучшение отношений между КНДР и Южной Кореей.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.