В Совфеде оценили планы США создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил планы США создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России, сообщает НСН.

«Во всём этом цинизме и браваде есть один очень важный элемент», — сказал сенатор.

По его словам, Вашингтон не в состоянии «и неделю держаться» в прямом столкновении с Москвой.

Как отметил Клинцевич, ни американский спецназ, ни американская техника в настоящее время не могут конкурировать.

«Да, у них экономика мощная. У них хватает вооружения, чтобы вести боевые действия. Но они не в состоянии реально вести боевые действия», — добавил сенатор.

Ранее сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын сказал в беседе с ФАН, что Москва и Вашингтон должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119