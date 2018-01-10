В Совфеде оценили планы США создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил планы США создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России, сообщает НСН.

«Во всём этом цинизме и браваде есть один очень важный элемент», — сказал сенатор.

По его словам, Вашингтон не в состоянии «и неделю держаться» в прямом столкновении с Москвой.

Как отметил Клинцевич, ни американский спецназ, ни американская техника в настоящее время не могут конкурировать.

«Да, у них экономика мощная. У них хватает вооружения, чтобы вести боевые действия. Но они не в состоянии реально вести боевые действия», — добавил сенатор.

Ранее сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын сказал в беседе с ФАН, что Москва и Вашингтон должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.