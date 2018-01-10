В Совфеде оценили планы США создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
«Во всём этом цинизме и браваде есть один очень важный элемент», — сказал сенатор.
По его словам, Вашингтон не в состоянии «и неделю держаться» в прямом столкновении с Москвой.
Как отметил Клинцевич, ни американский спецназ, ни американская техника в настоящее время не могут конкурировать.
«Да, у них экономика мощная. У них хватает вооружения, чтобы вести боевые действия. Но они не в состоянии реально вести боевые действия», — добавил сенатор.
Ранее сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын сказал в беседе с ФАН, что Москва и Вашингтон должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.