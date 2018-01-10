Президент Австрии выразил сожаление в связи с осквернением памятника советским воинам

Президент Австрии Александр ван дер Беллен выразил сожаление в связи с осквернением мемориала советским воинам в столице страны. Об этом заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

«Сегодня у меня был короткий разговор на эту тему, в том числе с президентом ван дер Белленом. Он выразил своё искреннее сожаление в связи с этим фактом», — цитирует Любинского РИА Новости.

По его словам, рассматривается вопрос об установке на площади камер видеонаблюдения.

Он отметил, что существуют «силы, которым позитивное и устойчивое развитие российско-австрийских отношений не очень нравится».

Ранее в Вене осквернили памятник советским воинам.