Президент Австрии выразил сожаление в связи с осквернением памятника советским воинам
Президент Австрии Александр ван дер Беллен выразил сожаление в связи с осквернением мемориала советским воинам в столице страны. Об этом заявил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.
«Сегодня у меня был короткий разговор на эту тему, в том числе с президентом ван дер Белленом. Он выразил своё искреннее сожаление в связи с этим фактом», — цитирует Любинского РИА Новости.
По его словам, рассматривается вопрос об установке на площади камер видеонаблюдения.
Он отметил, что существуют «силы, которым позитивное и устойчивое развитие российско-австрийских отношений не очень нравится».
Ранее в Вене осквернили памятник советским воинам.
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